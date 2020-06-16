В Казани нашли живой пропавшую 78-летнюю пенсионерку

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:34:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Казани завершились поиски 78-летней Любови Конахиной. Женщина, которая не ориентируется в пространстве и страдает потерей памяти, перестала выходить на связь с близкими 13 июня. Последние обратились за помощью к полицейским и волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Любовь Ивановна была найдена живой вечером в понедельник, 15 июня. Где она находилась последние дни и почему не могла созвонится с родными, уточняется.

Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 75-летнего Сергея Климанова из Бугульмы, 51-летнюю Гузель Латыпову из Зеленодольска, 40-летнего Роберта Гараева из Нижнекамска, 73-летнего Владимира Реддера из Набережных Челнов, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево Агрызского района.

ИСТОЧНИК KP.RU