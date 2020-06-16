В Ульяновской области наркомана-экс-протоиерея, устроившего смертельное ДТП, отправили в колонию на 4,6 года

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:00:48+03:00

Раненную женщину увезли в больницу, но она скончалась через две недели Фото: Олег УКЛАДОВ

В пользу матери погибшей женщины он должен выплатить 1 миллион рублей

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Страшная авария произошла 25 февраля на трассе Димитровград-Уюково-Тольятти. Иномарка "Ниссан Альмера" на скорости протаранила встречную "четырнадцатую". 38-летняя женщина-водитель отечественной легковушки скончалась от травм через две недели.

За рулем иномарки находился 48-летний протоиерей храма Пресвятой Богородицы села Ташла Самарской области. Проведенная экспертиза показала, что священник сел за руль в состоянии наркотического опьянения.

По решению суда экс-протоиерей, которого отстранили от церкви, проведет в колонии-поселении 4,6 года. На три года он лишен водительских прав. Матери погибшей он должен выплатить 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU