В Ульяновской области наркомана-экс-протоиерея, устроившего смертельное ДТП, отправили в колонию на 4,6 года
Страшная авария произошла 25 февраля на трассе Димитровград-Уюково-Тольятти. Иномарка "Ниссан Альмера" на скорости протаранила встречную "четырнадцатую". 38-летняя женщина-водитель отечественной легковушки скончалась от травм через две недели.
За рулем иномарки находился 48-летний протоиерей храма Пресвятой Богородицы села Ташла Самарской области. Проведенная экспертиза показала, что священник сел за руль в состоянии наркотического опьянения.
По решению суда экс-протоиерей, которого отстранили от церкви, проведет в колонии-поселении 4,6 года. На три года он лишен водительских прав. Матери погибшей он должен выплатить 1 миллион рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU