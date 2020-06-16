Подтвердили квалификацию «инженер путей сообщения»

16 Июнь 2020 2020-06-15T19:48:14+03:00

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В Самарском государственном университете путей сообщения (СамГУПС) в дистанционном формате началась защита выпускных квалификационных работ (ВКР). Защиты ВКР стартовали также в филиалах СамГУПС в Нижнем Новгороде и Ижевске, расположенных в Приволжском федеральном округе.

Первыми к защите дипломных работ онлайн приступили выпускники кафедры «Путь и путевое хозяйство» факультета «Строительство железных дорог и информационные технологии» СамГУПС дневного отделения.

Как рассказала секретарь Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) кафедры Ольга Васильева, защиты выпускников кафедры «Путь и путевое хозяйство» пройдут с 15 по 18 июня включительно. Всего на кафедре 49 дипломников, которым после успешной защиты будет присвоена квалификация «инженер путей сообщения».

Председателем ГЭК является главный научный сотрудник отделения «Комплексные исследования по взаимодействию пути и подвижного состава» АО «ВНИИЖТ», д. т. н., профессор Александр Коган. В составе Государственной экзаменационной комиссии: ведущие специалисты ВНИИЖТ, руководители инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД», Куйбышевской дирекции по ремонту пути и преподаватели кафедры.

По словам председателя ГЭК Александра Когана, в целом защита ВКР прошла успешно, дипломные проекты оценены на «хорошо» и «отлично». Все выпускники, прошедшие ВКР, подтвердили квалификацию инженера путей сообщения.

В филиале СамГУПС в Нижнем Новгороде и Ижевске началась дистанционная защита выпускных квалификационных работ по программам среднего профессионального образования (СПО).

Так, например, студенты филиала СамГУПС в Нижнем Новгороде справились со всеми техническими сложностями, смогли достойно представить свои работы, а также порадовали видеороликом о своей увлекательной жизни в стенах филиала за все четыре года своего обучения.

Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС) - единственный вуз в Поволжье, специализирующийся на подготовке кадров для железнодорожного транспорта. Обучают студентов высококвалифицированные сотрудники, среди которых немало заслуженных ученых и известных изобретателей. В учебном процессе используется новейшее лабораторное оборудование, а учебный полигон СамГУПС в Самаре считается крупнейшим в отрасли. Основным заказчиком университета по подготовке инженеров путей сообщения является компания ОАО «РЖД». Выпускники университета распределяются на работу по предприятиям железнодорожного транспорта с присвоением статуса молодых специалистов.