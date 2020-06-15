В Казани дети устроили разборки с ножами: прокуратура закончила проверку по данному факту

15 Июнь 2020 2020-06-15T19:12:06+03:00

Первым, кто ответит за это перед законом ответит отец одного из мальчиков, который стал участником конфликта

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Казани сотрудники прокуратуры завершили проверку инцидента с разборками детей с ножами и палками. Произошедшее в одном из дворов один из мальчиков заснял на видео. Запись попала в соцсети.

Так, было установлено, что конфликт произошел 25 мая этого года. 10-ти и 12-ти летние мальчики поссорились во время игры. У младшего из них в этот момент был с собою нож. Он вынес его из дома, чтобы построить во дворе шалаш. Во время конфликта мальчик угрожал старшему оппоненту ножом.

- Как выяснилось, мальчики, участвовавшие в конфликте, воспитываются в благополучных семьях и положительно характеризуются, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - По результатам проверки в отношении отца «мальчика с ножом» было возбуждено административное дело по статье «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Материалы дела переданы в районную комиссию по делам несовершеннолетних.

В то же время надзорное ведомство внесла в адрес УМВД Казани и школы, где учатся мальчики, внесены представления с требованием активизировать профилактическую работу среди несовершеннолетних, в том числе и во время летних каникул.

ИСТОЧНИК KP.RU