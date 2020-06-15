Пожар в девятиэтажке Казани: одного человека спасли

15 Июнь 2020 2020-06-15T19:01:25+03:00

Еще 13 жильцов, в том числе трое детей, смогли выбраться на улицу самостоятельно

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Сегодня, 15 июня, в 16.09 по системе «112» в экстренные службы Казани поступило сообщение о пожаре в девятиэтажке на улице Ломжинская. В доме №22 на седьмом этаже горел балкон одной из квартир.

На вызов прибыли 5 пожарных машин. К этому времени из подъезда самостоятельно эвакуировались 13 человек, в том числе и трое детей.

Помощь спасателей понадобилась мужчине с девятого этажа. Его пришлось выводить на улицу с помощью специальной дыхательной маски – путь к спасению ему перекрыл густой дым. Вскоре огонь был потушен.

- В результате пожара пострадавших нет. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Горел балкон и спальная комната. Повреждены балконы 7 и 8 этажей. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. На месте работают дознаватели Госпожнадзора, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU