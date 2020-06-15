Призовой фонд турнира по киберспорту Mobile Open Cup 2020 составляет 2,1 миллиона рублей
Для победы нужен только смартфон и быстрый интернет
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После успеха турнира по мобильному киберспорту в прошлом году Tele2 решила повторить его и сделать всероссийским. К тому же призовой фонд Mobile Open Cup 2020 был увеличен вдвое до 2,1 миллиона рублей.
Для победы геймерам понадобится смартфон и быстрый интернет. Регистрация на турнир по киберспорту стартовала 15 июня на платформе Cyberhero. Она бесплатна для абонентов всех операторов связи.