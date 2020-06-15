«Безобразное состояние»: сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков раскритиковал парк «Амазония»

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:45:45+03:00

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На очередной планерке в администрации Чебоксар сити-менеджер Алексей Ладыков раскритиковал состояние общественных пространств города.

- Не хотелось начинать с критики, но она есть. Разобрали нарушения в содержании «Амазонии» и других общественных территорий. Безобразное состояние новых пространств: засохшие насаждения, разбитые скамейки, необустроенные подходы к площадкам отдыха, сломанные арт-объекты, - высказался глава администрации на своей странице в Инстаграме.

Фото: с сайта gcheb.cap.ru

Критике, в частности, подверглась работа ответственных руководителей. Отметим, что в парке «Амазония» в 2019 году на внебюджетные деньги в честь 550-летия Чебоксар установили арт-объект «Ладья». Сделали там и ландшафтное оформление. Этот подарок городу сделал почетный гражданин Чебоксар Анатолий Леонтьев.

В 2020 году в парке запланировали покраску скульптур, урн, скамеек, посадку цветов и обслуживание нового арт-объекта, но должного внимания этому общественному пространству так и не уделили.

- Система взаимодействия ответственных лиц и муниципальных учреждений дала сбой. Привлечены к дисциплинарной ответственности руководство АО «Зеленстрой» и районной администрации. Проведем полное служебное расследование, наведем порядок, - в итоге пообещал Алексей Ладыков.

К таким выводам глава администрации Чебоксар пришел во время объезда города во время последних выходных. Ладыков лично проанализировал состояние парков, площадки отдыха и территорию у театра оперы и балета. Их в эксплуатацию ввели в 2019 году.