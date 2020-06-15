2020-06-15T17:45:45+03:00
Общество

«Безобразное состояние»: сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков раскритиковал парк «Амазония»

Он обещал провести полное служебное расследование [фото]
Андрей МАРЬЯНОВ
Поделиться:
Фото: с сайта gcheb.cap.ruФото: с сайта gcheb.cap.ru
Изменить размер текста:

На очередной планерке в администрации Чебоксар сити-менеджер Алексей Ладыков раскритиковал состояние общественных пространств города.

- Не хотелось начинать с критики, но она есть. Разобрали нарушения в содержании «Амазонии» и других общественных территорий. Безобразное состояние новых пространств: засохшие насаждения, разбитые скамейки, необустроенные подходы к площадкам отдыха, сломанные арт-объекты, - высказался глава администрации на своей странице в Инстаграме.

Фото: с сайта gcheb.cap.ru

Фото: с сайта gcheb.cap.ru

Критике, в частности, подверглась работа ответственных руководителей. Отметим, что в парке «Амазония» в 2019 году на внебюджетные деньги в честь 550-летия Чебоксар установили арт-объект «Ладья». Сделали там и ландшафтное оформление. Этот подарок городу сделал почетный гражданин Чебоксар Анатолий Леонтьев.

В 2020 году в парке запланировали покраску скульптур, урн, скамеек, посадку цветов и обслуживание нового арт-объекта, но должного внимания этому общественному пространству так и не уделили.

- Система взаимодействия ответственных лиц и муниципальных учреждений дала сбой. Привлечены к дисциплинарной ответственности руководство АО «Зеленстрой» и районной администрации. Проведем полное служебное расследование, наведем порядок, - в итоге пообещал Алексей Ладыков.

К таким выводам глава администрации Чебоксар пришел во время объезда города во время последних выходных. Ладыков лично проанализировал состояние парков, площадки отдыха и территорию у театра оперы и балета. Их в эксплуатацию ввели в 2019 году.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Администрация Чебоксар ищет перевозчиков на два автобусных маршрута
В Ульяновской области лихач на иномарке врезался в дорожный знак: погиб пассажир
В Чебоксарах после капремонта открылась первая поликлиника Городского клинического центра
Два университета Казани попали в рейтинг российских технических вузов по уровню зарплат выпускников
Полиция Казани разыскивает "прекрасную русскую девушку", выманившую у жителя Польши почти 1,9 миллиона рублей
В Набережных Челнах байкер насмерть разбился на "левом" мотоцикле
Деревни и села Чувашии получат по 100 тысяч рублей в честь 100-летия автономии республики
В Казани дети устроили разборки с ножами: прокуратура закончила проверку по данному факту
Пожар в девятиэтажке Казани: одного человека спасли
В 2020 году в Чебоксарах построят три новых дороги
В ЦСКА не прижился, "Уралу" пригодился: Лучший бомбардир КАМАЗа перешел в клуб Премьер-Лиги
В Татарстане в дачном домике сгорела пенсионерка
Из РКБ Казани выписали двойняшек, родившихся от мамы с коронавирусом
В Марий Эл временно перекроют Сернурский тракт
Призовой фонд турнира по киберспорту Mobile Open Cup 2020 составляет 2,1 миллиона рублей
«Безобразное состояние»: сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков раскритиковал парк «Амазония»