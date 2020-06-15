2020-06-15T18:18:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Из РКБ Казани выписали двойняшек, родившихся от мамы с коронавирусом

Результаты тестов на covid-19 у мамы и ее дочерей отрицательные
Лика ИСАЕВА
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У детей была обнаружена врожденная пневмония.У детей была обнаружена врожденная пневмония.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В начале мая 2020 года в РКБ поступила беременная 27-летняя женщина, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция. Пациентка ждала двойню, и на 34 неделе у нее начались роды. Родились две девочки с весом по 1800 грамм, но у них сразу обнаружили врожденную пневмонию.

Роженицу и новорожденных детей оставили в больнице, на лечение. Девочки находились в отделении реанимации Перинатального центра РКБ, а их мать - в стационаре.

Перед выпиской после полного выздоровления у всех троих взяли тесты на covid-19, и они оказался отрицательными, сообщили в Минздраве Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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