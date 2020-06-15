Из РКБ Казани выписали двойняшек, родившихся от мамы с коронавирусом
В начале мая 2020 года в РКБ поступила беременная 27-летняя женщина, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция. Пациентка ждала двойню, и на 34 неделе у нее начались роды. Родились две девочки с весом по 1800 грамм, но у них сразу обнаружили врожденную пневмонию.
Роженицу и новорожденных детей оставили в больнице, на лечение. Девочки находились в отделении реанимации Перинатального центра РКБ, а их мать - в стационаре.
Перед выпиской после полного выздоровления у всех троих взяли тесты на covid-19, и они оказался отрицательными, сообщили в Минздраве Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU