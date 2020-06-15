В Чебоксарах после капремонта открылась первая поликлиника Городского клинического центра

15 Июнь 2020 2020-06-15T19:37:12+03:00

Работы там проводились с осени 2019 года

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Сегодня, 15 июня, в Чебоксарах после капитального ремонта открылась первая поликлиника Городского клинического центра. Работы, которые проводились там с осени прошлого года, потребовали 28 миллионов рублей.

- Учреждение стало удобным и комфортным как для пациентов, так и для самих медработников, - заметил на своей странице в социальной сети врио главы Чувашии Олег Николаев. - На первом этаже собраны самые посещаемые кабинеты: неотложная помощь, рентген, кабинет врача-травматолога, флюорография. Закуплена новая мебель.

Отметим, что до 2024 года в регионе по плану должно быть реконструировано 27 медицинских учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU