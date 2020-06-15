Вышел из колонии и заточил пенсионерку в погребе: жителя Ульяновской области задержали по подозрению в грабеже
Уголовное дело по статьям "Незаконное лишение свободы, совершенное с применением насилия" и "Разбой" в Казани возбудили по факту нападения на 81-летнюю пенсионерку. Преступление было совершено 7 июня этого года.
В Авиастроительном районе столицы Татарстана на улице Поперечно-Карагандинской злоумышленник заприметил в одном из домов пожилую женщину. Он сумел пробраться внутрь и схватить потерпевшую за шею. Мужчина потребовал от нее деньги. Но пенсионерка отказалась. Тогда преступник запер женщину в ее же погребе и сбежал, перед этим вытащив из кошелька пенсионерки 500 рублей. Крики женщины из погреба вечером услышали соседи. Они-то и вызволили ее, а после вызвали полицию.
Правоохарнители быстро вышли на след подозреваемого. 38-летний житель Ульяновской области был задержан в Димитровграде. Оказалось, что мужчина уже был судим за грабеж и из колонии освободился только 3 июня, за четыре дня до нападения на казанскую пенсионерку.
- Свою вину злоумышленник не признал. На время следствия он отправлен под арест, - сообщили в СУ СКР Татарстана.
Жителя Ульяновской области задержали по подозрению в грабеже.МВД по РТ
ИСТОЧНИК KP.RU
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