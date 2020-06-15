В Татарстане в дачном домике сгорела пенсионерка

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:28:25+03:00

Когда приехали пожарные, дом горел уже открытым пламенем. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

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Пожар в дачном домике в СНТ "Колос-2" в поселке городского типа Васильево Зеленодольского района республики произошел в воскресенье, 14 июня. В 16.30 там загорелся двухэтажный садовый дом, в котором находилась 61-летняя женщина.

Приехавших пожарных встретили соседи, которые и рассказали об оставшейся внутри пенсионерке. К этому времени дом горел уже открытым пламенем. Проникнуть внутрь было невозможно.

Когда удалось справиться с огнем, на первом этаже пожарные нашли тело погибшей пенсионерки.

- В результате пожара дачный домик сгорел полностью. Кровля не обрушилась, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU