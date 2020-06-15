2020-06-15T18:32:54+03:00
Спорт

В ЦСКА не прижился, "Уралу" пригодился: Лучший бомбардир КАМАЗа перешел в клуб Премьер-Лиги

Давид Караев продолжит карьеру в клубе из Екатеринбурга
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Урал".Фото: ФК "Урал".
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Нападающий Давид Караев еще осенью прошлого года мало кому был известен. Почти всю свою карьеру 25-летний форвард пылил во второй лиге, выступая за владикавказский "Спартак", ростовский СКА и ряд других клубов. Однако минувший сезон, проведенный в составе КАМАЗа стал для форварда настоящим прорывом.

В 16 матчах чемпионата второй лиги он забил 11 голов. Однако не это стало главной визитной карточкой Караева. В конце сентября он забил гол в ворота московского "Спартака" в матче 1/16 финала Кубка России. Челнинцы хоть и проиграли 1:2, но Караев оставил о себе приятное впечатление.

В результате зимой Караева позвали на просмотр в другой московский клуб - ЦСКА. Караев провел два сбора с "армейцами", играл в спаррингах, даже забил в одном из них, но контракт ему так и не предложили. В итоге он вернулся в КАМАЗ. И все же Караев сможет сыграть в Премьер-Лиге. Правда, только в следующем сезоне.

- Давид прилетел в Екатеринбург и приступил к тренировкам с командой. В "Урале" он будет выступать под 7-м номером. Мы желаем нашему новичку уверенности в своих силах, футбольной наглости, игрового прогресса и успешной карьеры в оранжево-черной футболке! - прокомментировали подписание контракта в пресс-службе "Урала".

ИСТОЧНИК KP.RU

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