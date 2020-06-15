В Набережных Челнах байкер насмерть разбился на "левом" мотоцикле
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло днем в воскресенье, 14 июня, в Набережных Челнах. На глазах многочисленных свидетелей на перекрестке Яшьлек и Чулпан погиб байкер.
По предварительным данным, 30-летний водитель мотоцикла "Сузуки" при повороте налево на большой скорости не справился с управлением и наехал на бордюр. Байк упал вместе с водителем.
На голове последнего не было защитного шлема, и от полученных травм он скончался на месте происшествия, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана. Кроме того, там выяснили, что разбившийся мотоцикл не был зарегистрирован должным образом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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