2020-06-15T19:19:08+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах байкер насмерть разбился на "левом" мотоцикле

Он сел на не зарегистрированный двухколесный транспорт без защитного шлема
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по РТ
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло днем в воскресенье, 14 июня, в Набережных Челнах. На глазах многочисленных свидетелей на перекрестке Яшьлек и Чулпан погиб байкер.

По предварительным данным, 30-летний водитель мотоцикла "Сузуки" при повороте налево на большой скорости не справился с управлением и наехал на бордюр. Байк упал вместе с водителем.

На голове последнего не было защитного шлема, и от полученных травм он скончался на месте происшествия, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана. Кроме того, там выяснили, что разбившийся мотоцикл не был зарегистрирован должным образом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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