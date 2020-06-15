В Казани пропала 78-летняя пенсионерка, которая не ориентируется в пространстве
В Казани начались активные поиски 78-летней Любови Канахиной (Сергеевой). Женщина, которая не ориентируется в пространстве, перестала выходить на связь с близкими в субботу, 13 июня. Последние обратились за помощью к полицейским, отмечая, что у пропавшей возможна потеря памяти.
Известно, что Любовь Ивановна ростом около 165 сантиметров имеет худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на ней была белая куртка и черная толстовка с рисунком под хохлому.
Просим всех, кто видел Любовь Канахину, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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