2020-06-15T14:43:27+03:00
Происшествия

В Казани пропала 78-летняя пенсионерка, которая не ориентируется в пространстве

О судьбе Любови Канахиной ничего не известно с 13 июня
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Казани начались активные поиски 78-летней Любови Канахиной (Сергеевой). Женщина, которая не ориентируется в пространстве, перестала выходить на связь с близкими в субботу, 13 июня. Последние обратились за помощью к полицейским, отмечая, что у пропавшей возможна потеря памяти.

Известно, что Любовь Ивановна ростом около 165 сантиметров имеет худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на ней была белая куртка и черная толстовка с рисунком под хохлому.

Просим всех, кто видел Любовь Канахину, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Нефтехимик" перехватил трансферную цель ЦСКА
Положила в пакеты и оставила умирать на балконе: жительнице Чувашии, убившей младенца, огласили приговор
В Казани пропала 78-летняя пенсионерка, которая не ориентируется в пространстве
Юлия Латынина заявила, что письмо о ситуации с коронавирусом в Нижнекамске - фейк
Президент Татарстана вручил сотрудникам МЧС ключи от новых пожарных машин
Голкипер "Рубина" перешел в московский клуб
Татарстанский перевозчик запускает прямые авиарейсы из Казани в Геленджик
В Казани появилось гигантское граффити певца Хайдара Бигичева
В Набережных Челнах после жалоб горожан увеличат число дачных автобусов
Минус три американца, исландец и россиянин: УНИКС расстался с пятью баскетболистами
В Ульяновской области в ДТП погиб водитель "Лады Приоры"
ВТБ открыл универсальный офис в Набережных Челнах
В Набережных Челнах пропал 49-летний мужчина
Строительство БКК в Казани: завершен монтаж лестничных сходов
В Марий Эл в реке обнаружили тело мужчины
В Татарстане будет сильный туман
В Чувашии 77 новых случаев заболеваний covid-19
В Марий Эл во время пожара погибли два человека