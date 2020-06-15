Президент Татарстана вручил сотрудникам МЧС ключи от новых пожарных машин

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:07:55+03:00

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Сегодня, 15 июня, в Казани перед «Чашей» президент Татарстана Рустам Минниханов вручил МЧС республики ключи от новых пожарных машин и спецавтомобилей.

Торжественная церемония была приурочена к трем знаменательным датам: к 30-летию МЧС России, 25-летию МЧС Татарстана и 100-летию образования ТАССР.

В этот понедельник спасатели республики получили 12 пожарных машин, которые капитально отремонтировали по региональной программе. На них установили совершенно новые двигатели и агрегаты.

После слов благодарности президент Татарстана вручил ряд наград сотрудникам главного управления МЧС республики.

ИСТОЧНИК KP.RU