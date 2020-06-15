Два университета Казани попали в рейтинг российских технических вузов по уровню зарплат выпускников

15 Июнь 2020 2020-06-15T19:34:43+03:00

Выпускники КНИТУ, в свою очередь, получают порядка 90 тысяч рублей в месяц. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Список был составлен на основании данных за период с 2014 по 2019 года

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Опубликован список лучших технических вузом России по уровню зарплат выпускников 2014-2019 годов. В рейтинге, кроме прочих, оказалось два татарстанских учебных заведения - Казанский федеральный университет (КФУ) и Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева (КНИТУ).

Так, по данным портала SuperJob, выпускники КФУ зарабатывают около 100 тысяч рублей в месяц. С таким результатом вуз оказался на 13 строчке рейтинга вместе с Балтийским государственным университетом "Военмех" имени Устинова, Национальным исследовательским Томским политехническим университетом, Новосибирским государственным техническим университетом, Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосмического приборостроения, Уральским федеральным университетом имени Ельцина и Уфимским государственным авиационным техническим университетом.

Выпускники КНИТУ, в свою очередь, получают порядка 90 тысяч рублей в месяц. Поэтому вуз оказался на 15 месте. Также там разместились Дальневосточный федеральный университет, Петрозаводский государственный университет, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина и Южный федеральный университет.

Интересно, что в списке вузов не оказалось университета Иннополис, который находится под Казанью. Там обучаются управленцы в области высоких технологий, программисты и специалисты в робототехнике.

ИСТОЧНИК KP.RU