Два университета Казани попали в рейтинг российских технических вузов по уровню зарплат выпускников
Опубликован список лучших технических вузом России по уровню зарплат выпускников 2014-2019 годов. В рейтинге, кроме прочих, оказалось два татарстанских учебных заведения - Казанский федеральный университет (КФУ) и Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева (КНИТУ).
Так, по данным портала SuperJob, выпускники КФУ зарабатывают около 100 тысяч рублей в месяц. С таким результатом вуз оказался на 13 строчке рейтинга вместе с Балтийским государственным университетом "Военмех" имени Устинова, Национальным исследовательским Томским политехническим университетом, Новосибирским государственным техническим университетом, Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосмического приборостроения, Уральским федеральным университетом имени Ельцина и Уфимским государственным авиационным техническим университетом.
Выпускники КНИТУ, в свою очередь, получают порядка 90 тысяч рублей в месяц. Поэтому вуз оказался на 15 месте. Также там разместились Дальневосточный федеральный университет, Петрозаводский государственный университет, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина и Южный федеральный университет.
Интересно, что в списке вузов не оказалось университета Иннополис, который находится под Казанью. Там обучаются управленцы в области высоких технологий, программисты и специалисты в робототехнике.
ИСТОЧНИК KP.RU
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