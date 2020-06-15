2020-06-15T19:43:35+03:00
Общество

Администрация Чебоксар ищет перевозчиков на два автобусных маршрута

Из бюджета города им готовы выделить почти 5 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: @ladykov_officialФото: @ladykov_official
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Администрация Чебоксар ищет перевозчиков на автобусные маршруты №20 и №7. Соответствующие тендеры местного Управления ЖКХ, энергетики и связи опубликованы на сайте госзакупок.

Известно, что перевозчику на маршрут №20 “Нефтебаза – Чебоксарский мясокомбинат” из городского бюджета готовы выделить порядка 4,6 миллиона рублей. Он же, в свою очередь, должен будет осуществлять перевозку пассажиров на 4 белых автобусах.

Перевозчику на маршрут №7 “Альгешево - поселок Энергетиков” выделят 269,7 тысяч рублей. Он должен будет иметь не менее 9 автобусов.

Исполнители тендеров будут выявлены посредством электронного аукциона 25 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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