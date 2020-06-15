15 Июнь 2020 2020-06-15T13:05:43+03:00

Полеты будут осуществляться на регулярной основе

Изменить размер текста: A A

С 4 июля 2020 года татарстанский перевозчик запускает прямые авиарейсы из Казани в Геленджик. Минимальная стоимость билета в одну сторону 5 090 рублей.

Полеты будут осуществляться на регулярной основе два раза в неделю – по вторникам и субботам. Время в пути составит более двух часов.

Так, из столицы Татарстана на черноморский курорт можно будет отправиться в 6.25. В Геленджике самолет приземлиться в 9.00.

Обратный рейс намечен на 17.00 с прибытием в Казань в 19.25.

Пассажиров будут перевозить на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-200. Данная программа полетов в Геленджик запланирована до конца сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU