Татарстанский перевозчик запускает прямые авиарейсы из Казани в Геленджик
С 4 июля 2020 года татарстанский перевозчик запускает прямые авиарейсы из Казани в Геленджик. Минимальная стоимость билета в одну сторону 5 090 рублей.
Полеты будут осуществляться на регулярной основе два раза в неделю – по вторникам и субботам. Время в пути составит более двух часов.
Так, из столицы Татарстана на черноморский курорт можно будет отправиться в 6.25. В Геленджике самолет приземлиться в 9.00.
Обратный рейс намечен на 17.00 с прибытием в Казань в 19.25.
Пассажиров будут перевозить на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-200. Данная программа полетов в Геленджик запланирована до конца сентября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Туризм: Авиаперелеты»