"Нефтехимик" перехватил трансферную цель ЦСКА

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:33:56+03:00

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Нижнекамский "Нефтехимик" может заполучить в свой состав одного из самых многообещающих молодых российских футболистов. Так, по данным Матч ТВ, на просмотр в татарстанский клуб прибыл 18-летний полузащитник Михаил Сентюрин.

Первым профессиональным клубом Сентюрина была "Рязань". В общей сложности за команду второй лиги он сыграл 42 матча, забив 2 гола и отдав 5 результативных передач. Кроме того. Сентюрин активно привлекается в состав юниорской сборной страны.

В декабре 2018 года 18-летний футболист ездил на просмотр в сербскую "Црвену Звезду". Прошлым летом молодого игрока сватали в "Уфу" и португальскую "Бенфику". Кроме того, в СМИ сообщали об интересе к Сентюрину со стороны московского ЦСКА. Впрочем. сам игрок считает, что в клуб Премьер-Лиги ему пока рано.

- Я не в курсе интереса ко мне со стороны клубов РПЛ. Сам я понимаю, что сейчас навряд ли готов заиграть в клубе Высшей лиги. Но этим вопросом занимаются люди, которым я доверяю. Я же хочу лишь одного - играть. Считаю, что логичным шагом с моей стороны был бы переход в клуб ФНЛ, где я смогу получать регулярную практику. В любом случае, мне приятно слышать, что мной интересуются крупные клубы, но я стараюсь на этом не зацикливаться, - цитирует Сентюрина Championat.com.

Напомним, что по итогам минувшего сезона ФНЛ, который из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно, "Нефтехимик" занял итоговое пятое место.

ИСТОЧНИК KP.RU