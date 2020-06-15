В Марий Эл временно перекроют Сернурский тракт
Автомобилистов просят заранее продумывать пути объезда
Фото: pixabay,com
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В понедельник, 15 июня, в Марий Эл временно перекроют Сернурский тракт на автодороге “Йошкар-Ола - Уружм”. Проехать по участку нельзя будет ориентировочно с 18.30 до 22.30. Об этом автомобилистов предупреждает пресс-служба УГИБДД республики. Причину ограничения движения там, правда, не называют.
Водителей просят заранее продумывать свой маршрут и пути объезда, учитывая эту информацию.
ИСТОЧНИК KP.RU