15 Июнь 2020 2020-06-15T17:57:55+03:00

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В понедельник, 15 июня, в Марий Эл временно перекроют Сернурский тракт на автодороге “Йошкар-Ола - Уружм”. Проехать по участку нельзя будет ориентировочно с 18.30 до 22.30. Об этом автомобилистов предупреждает пресс-служба УГИБДД республики. Причину ограничения движения там, правда, не называют.

Водителей просят заранее продумывать свой маршрут и пути объезда, учитывая эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU