Полиция Казани разыскивает "прекрасную русскую девушку", выманившую у жителя Польши почти 1,9 миллиона рублей

15 Июнь 2020 2020-06-15T19:30:26+03:00

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Уголовное дело по статье "Мошенничество" возбудили в Казани по заявлению 36-летнего жителя Штецина (Польша). Мужчина в 2019 году на одном из интернет сайтов знакомств познакомился с девушкой, которая ему понравилась.

Началась переписка, и вскоре "прекрасная русская девушка" попросила у своего визави денег в качестве финансовой помощи. Какие причины указала незнакомка, не сообщается, но влюбленный мужчина начал переводить ей деньги через платежные интернет-системы. В итоге с 14 сентября по 2 ноября неизвестная получила от него почти 1,9 миллиона рублей. Сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.

Вскоре переписка прервалась и житель Польши понял, что все это время его обманывали и обратился в полицию. Сейчас стражи порядка заняты поисками того, кто вел с иностранцем переписку в интернете и выманивал деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU