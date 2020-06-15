В Набережных Челнах после жалоб горожан увеличат число дачных автобусов

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:21:26+03:00

Из-за длительных выходных на дачи и огороды собралось вдвое больше людей, чем обычно. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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На прошлой неделе жители Набережных Челнов пожаловались на недостаточное количество дачных автобусов. В итоге, на выходных в них происходили давки.

Сегодня, 15 июня, во время онлайн-совещания первый замруководителя Исполкома города Илья Зуев объяснил неудобства тем, что на дачи и огороды в тот день собралось вдвое больше людей, чем обычно. Но оно и понятно - в честь Дня России 2020 выходные длились три дня.

После своего заявление Зуев, правда, пообещал, что ситуация не повторится. По словам чиновника, уже во вторник, 16 июня, количество автобусов до садовых товариществ будет увеличено.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, в свою очередь, отметил, что от перевозчиков необходимо требовать выполнения графика в полном объеме. Решение увеличить число автобусов он поддержал, заметив при этом, что “где менее напряженный маршрут - воздух не надо возить”.

ИСТОЧНИК KP.RU