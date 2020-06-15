Голкипер "Рубина" перешел в московский клуб

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:44:13+03:00

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Казанский "Рубин" согласился отпустить голкипера в московский клуб. Речь идет о 26-летнем Алексее Городовом. Предстоящий сезон он на правах аренды проведет в составе дебютанта ФНЛ (вторая по силе лига страны - Ред.), московкого "Велеса". Об этом сообщает Матч ТВ.

Городовой перешел в "Рубин" зимой 2019 года и сразу же был отдан в аренду в "Зенит-2". В составе клуба из Санкт-Петербурга он проявил себя неплохо, но, вернувшись в Казань, так и не смог пробиться в основу клуба. В нынешнем сезоне Городовойн не сыграл ни разу, проиграв конкуренцию Юрию Дюпину и Ивану Коновалову.

ИСТОЧНИК KP.RU