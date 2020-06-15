2020-06-15T13:44:13+03:00
Спорт

Голкипер "Рубина" перешел в московский клуб

Алексей Городовой будет выступать за новичка ФНЛ - столичный "Велес"
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ФК "Зенит".Фото: ФК "Зенит".
Изменить размер текста:

Казанский "Рубин" согласился отпустить голкипера в московский клуб. Речь идет о 26-летнем Алексее Городовом. Предстоящий сезон он на правах аренды проведет в составе дебютанта ФНЛ (вторая по силе лига страны - Ред.), московкого "Велеса". Об этом сообщает Матч ТВ.

Городовой перешел в "Рубин" зимой 2019 года и сразу же был отдан в аренду в "Зенит-2". В составе клуба из Санкт-Петербурга он проявил себя неплохо, но, вернувшись в Казань, так и не смог пробиться в основу клуба. В нынешнем сезоне Городовойн не сыграл ни разу, проиграв конкуренцию Юрию Дюпину и Ивану Коновалову.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Нефтехимик" перехватил трансферную цель ЦСКА
Положила в пакеты и оставила умирать на балконе: жительнице Чувашии, убившей младенца, огласили приговор
В Казани пропала 78-летняя пенсионерка, которая не ориентируется в пространстве
Юлия Латынина заявила, что письмо о ситуации с коронавирусом в Нижнекамске - фейк
Президент Татарстана вручил сотрудникам МЧС ключи от новых пожарных машин
Голкипер "Рубина" перешел в московский клуб
Татарстанский перевозчик запускает прямые авиарейсы из Казани в Геленджик
В Казани появилось гигантское граффити певца Хайдара Бигичева
В Набережных Челнах после жалоб горожан увеличат число дачных автобусов
Минус три американца, исландец и россиянин: УНИКС расстался с пятью баскетболистами
В Ульяновской области в ДТП погиб водитель "Лады Приоры"
ВТБ открыл универсальный офис в Набережных Челнах
В Набережных Челнах пропал 49-летний мужчина
Строительство БКК в Казани: завершен монтаж лестничных сходов
В Марий Эл в реке обнаружили тело мужчины
В Татарстане будет сильный туман
В Чувашии 77 новых случаев заболеваний covid-19
В Марий Эл во время пожара погибли два человека