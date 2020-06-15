Минус три американца, исландец и россиянин: УНИКС расстался с пятью баскетболистами

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:57:50+03:00

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Казанский УНИКС начал формировать состав для участия в пресдтоящем сезоне. Пока новичков в команде нет, зато потерь хватает. Так, казанский клуб расстался сразу с пятью игроками - форвардами Хаукуром Палссоном, Реймаром Морганом, Элджином Куком и Андреем Кощеевым, а также центровым Алексом Тайесом.

Палссон и Тайес пришли в УНИКС летом прошлого года. Исландец в среднем набирал по 5,9 очков в матчах Единой Лиги ВТБ. Тайс записал в свой актив по 10,3 очка в среднем за игру на внутренней арене. Элджин Кук пришел в УНИКС по ходу прошлого сезона из саратовского "Автодора", но из-за досрочного завершения сезона успел сыграть за казанцев лишь один матч.

Морган и Кощеев, по меркам, нынешнего состава казанского клуба были ветеранами команды. Морган отыграл в Казани два года, Кощеев - три. На счету Моргана в минувшем сезоне в среднем 13,4 очка в рамках Единой Лиги ВТБ. Кощеев приносил УНИКСу по 2,6 очка в среднем за матч Единой Лиги ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU