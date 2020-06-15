В Ульяновской области в ДТП погиб водитель "Лады Приоры"

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:36:59+03:00

Мужчину на "скорой" доставили в больницу, но и там медики оказались бессильны. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 14 июня в 1.30 в Новоспасском районе Ульяновской области. Там на 6 километре автодороги М-5 "Урал" около села Алакаевка автомобиль "Лада Приора" на скорости съехала в кювет и опрокинулась. Отечественной легковушкой управлял 30-летний мужчина.

- В результате этой аварии водитель получил травмы, его доставили в медицинское учреждение, где он позже скончался, - сообщили в Госавтоинспекции Ульяновской области. - Все обстоятельства ДТП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU