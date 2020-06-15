В Ульяновской области лихач на иномарке врезался в дорожный знак: погиб пассажир

15 Июнь 2020 2020-06-15T19:40:57+03:00

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 14 июня, в 5.30, на 12 километре автодороги «Стемасс - Чуфарово» в Вешкаймском районе Ульяновской области. Там водитель иномарки «Опель Астра» - 32-летний мужчина, по предварительно информации, превысил скорость, не справился с управлением, выехал на правую обочину и врезался в дорожный знак. После этого его автомобиль опрокинулся в кювет.

- Смертельный травмы получила 34-летняя пассажирка иномарки, - сообщили в ГИБДД Ульяновской области. - Она скончалась на месте происшествия. Водитель госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU