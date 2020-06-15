Строительство БКК в Казани: завершен монтаж лестничных сходов

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:50:44+03:00

Об этом рассказали в министерстве транспорта Татарстана

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Строительство первого этапа Большого казанского кольца (БКК) продолжается. Согласно графику, на участке протяженностью 800 метров от улицы Мидхата Булатова до улицу Борисковская на объекте завершились армирование и бетонирование лежней и переходных плит путепровода. Также завершился монтаж лестничных сходов одной из опор надземного пешеходного перехода. Всего на строительстве первого этапа дороги трудятся 105 человек и 30 единиц спецтехники.

Строительство надземного перехода для пешеходов продолжается, и между двумя опорами произведен уже смонтировали металлическое пролетное строение весом 38 тонн.

- На трех лестничных сходах продолжился монтаж металлоконструкций каркасов остекления пролетных строений и остекление конструкций монолитным поликарбонатом - сообщили в министерстве транспорта Татарстана. - Завершился монтаж лестничных сходов на одной из опор.

ИСТОЧНИК KP.RU