2020-06-15T09:50:44+03:00
Общество

Строительство БКК в Казани: завершен монтаж лестничных сходов

Об этом рассказали в министерстве транспорта Татарстана
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места строительстваС места строительстваФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Строительство первого этапа Большого казанского кольца (БКК) продолжается. Согласно графику, на участке протяженностью 800 метров от улицы Мидхата Булатова до улицу Борисковская на объекте завершились армирование и бетонирование лежней и переходных плит путепровода. Также завершился монтаж лестничных сходов одной из опор надземного пешеходного перехода. Всего на строительстве первого этапа дороги трудятся 105 человек и 30 единиц спецтехники.

Строительство надземного перехода для пешеходов продолжается, и между двумя опорами произведен уже смонтировали металлическое пролетное строение весом 38 тонн.

- На трех лестничных сходах продолжился монтаж металлоконструкций каркасов остекления пролетных строений и остекление конструкций монолитным поликарбонатом - сообщили в министерстве транспорта Татарстана. - Завершился монтаж лестничных сходов на одной из опор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика: транспорт»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Нефтехимик" перехватил трансферную цель ЦСКА
Положила в пакеты и оставила умирать на балконе: жительнице Чувашии, убившей младенца, огласили приговор
В Казани пропала 78-летняя пенсионерка, которая не ориентируется в пространстве
Юлия Латынина заявила, что письмо о ситуации с коронавирусом в Нижнекамске - фейк
Президент Татарстана вручил сотрудникам МЧС ключи от новых пожарных машин
Голкипер "Рубина" перешел в московский клуб
Татарстанский перевозчик запускает прямые авиарейсы из Казани в Геленджик
В Казани появилось гигантское граффити певца Хайдара Бигичева
В Набережных Челнах после жалоб горожан увеличат число дачных автобусов
Минус три американца, исландец и россиянин: УНИКС расстался с пятью баскетболистами
В Ульяновской области в ДТП погиб водитель "Лады Приоры"
ВТБ открыл универсальный офис в Набережных Челнах
В Набережных Челнах пропал 49-летний мужчина
Строительство БКК в Казани: завершен монтаж лестничных сходов
В Марий Эл в реке обнаружили тело мужчины
В Татарстане будет сильный туман
В Чувашии 77 новых случаев заболеваний covid-19
В Марий Эл во время пожара погибли два человека