В Марий Эл в реке обнаружили тело мужчины

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:03:18+03:00

Вода может стать причиной гибели людей во время купания Фото: Лика ИСАЕВА

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ЧП произошло в Горномарийском районе республики. В воскресенье, 14 июня, в реке Сура было обнаружено тело мужчины. Сейчас сотрудники полиции и МЧС Марий Эл выясняет личность погибшего и причины его гибели.

МЧС Марий Эл предупреждает, что при пренебрежительном отношении к личной безопасности при отдыхе вода может не только доставлять удовольствие, но и привести к трагическим последствиям.

Основные причины гибели взрослых на воде - купание в состоянии алкогольного опьянения в необорудованных для этого местах. Основные причины гибели детей - бесконтрольность родителей и неумение плавать.

ИСТОЧНИК KP.RU