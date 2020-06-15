В Марий Эл в реке обнаружили тело мужчины
ЧП произошло в Горномарийском районе республики. В воскресенье, 14 июня, в реке Сура было обнаружено тело мужчины. Сейчас сотрудники полиции и МЧС Марий Эл выясняет личность погибшего и причины его гибели.
МЧС Марий Эл предупреждает, что при пренебрежительном отношении к личной безопасности при отдыхе вода может не только доставлять удовольствие, но и привести к трагическим последствиям.
Основные причины гибели взрослых на воде - купание в состоянии алкогольного опьянения в необорудованных для этого местах. Основные причины гибели детей - бесконтрольность родителей и неумение плавать.
ИСТОЧНИК KP.RU
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