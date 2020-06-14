В Татарстане будет сильный туман
Завтра, 15 мая, на регион и Казань опустится густой туман, об этом сообщили специалисты Гидрометцентра Татарстана.
Метеорологи предупредили, что, вероятно, регион будет еще некоторое время находиться "под влиянием периферии северного антициклона", который принес в Татарстан похолодание.
Нас ожидает переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +3..+8 . Максимальная температура воздуха днем +19..+24 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU
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