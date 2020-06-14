В Чувашии 77 новых случаев заболеваний covid-19

14 Июнь 2020 2020-06-14T15:03:57+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным оперативного штаба в республике уже окончательно выздоровели 51 человек, всего с начала пандемии в регионе заболели 4033 жителя Чувашии, полностью за этот период выздоровели 2156 человек.

Новых случае выявили 77. К счастью, погибших за 13 июня нет. Но с начала пандемии коронавирусной инфекции зафиксирована гибель 18 человек.

В регионе не снят режим самоизоляции и было принято решение не ослаблять его. Нахождение на улицах разрешено в масках и перчатках; разрешены занятия спортом на улице, но при условии совместных занятий не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров. Прогуливаться на улице вместе с членами семьи разрешено. Работают ряд предприятий сферы услуг, например, парикмахерские.

ИСТОЧНИК KP.RU