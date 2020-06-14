В Марий Эл во время пожара погибли два человека

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:42:26+03:00

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Пожар в одноэтажном доме на четыре квартиры на улице Палантая в поселке Куженеры республики начался в 23.53 еще 12 июня, но завершили пушение уже 13 июня, в 0.46. Загорелась квартира №3, но к приезду пожарных крыша дома уже была полностью объята огнем. С возгоранием удалось справиться, но без жертв не обошлось.

Тело первого погибшего обнаружили в 0.16, а через два часа, в 2.15, были найдены останки второго погибшего. Их личности и обстоятельства гибели выясняются сотрудниками правоохранительных органов.

- Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров, - сообщают в МЧС Марий Эл. - Причины начала пожара выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU