2020-06-14T13:46:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл выявили 44 новых случая covid-19

Выздоровело 13 человек
Лика ИСАЕВА
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В Марий Эл зарегистрировано 44 новых случая заболеванияВ Марий Эл зарегистрировано 44 новых случая заболеванияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что в Марий Эл выявили 44 новых случая заболевания жителей региона. Всего с момента начала пандемии в республике зарегистрировано 2375 случаев, из их скончались от болезни 18 человек.

За 13 июня выздоровело 13 человек, таким образом общее количество выздоровевших достигло 2100 человек.

Республика находится на I этапе выхода из режима самоизоляции: разрешены занятия спортом на улице, при условии совместных занятий не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров; разрешены прогулки на улице с членами семьи. Возобновлена работа предприятий торговли непродовольственными товарами площадью при условии, что они находятся в помещении до 400 квадратных метров при наличии отдельного наружного (уличного) входа. Открыты предприятий сферы услуг, парикмахерские. Маски и перчатки необходимо обязательно в общественных местах, в транспорте. Возобновлена работа парков и скверов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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