2020-06-14T12:34:16+03:00
Дом. Семья

В Ульяновске спасали пса, угодившего в яму с битумом

Собаку увезли в приют для животных для дальнейшей реабилитации
Лика ИСАЕВА
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Спасение псаСпасение псаФото: ГУ МЧС России по Ульяновской области
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Собаку, увязшую в луже битума, заметили жители Ульяновска на улице Новосельдинская в Ленинском районе города. Пес метался, пытаясь освободиться, и все больше увязал в вязком веществе. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей поисково-спасательной службы "Управление гражданской защиты Ульяновска".

Спасатели вытащили пса из лужи битума Фото: ГУ МЧС России по Ульяновской области

Спасатели вытащили пса из лужи битумаФото: ГУ МЧС России по Ульяновской области

Сотрудники организации сумели вытащить собаку из лужи, провести первоначальную ее очистку от битума. Для дальнейшей реабилитации пса отвезли в приют для животных "Подарок судьбы", где пройдет полная его очистка от вяжущего вещества, лечение, реабилитация и дальнейшая социализация бездомного четвероногого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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