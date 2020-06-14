В Ульяновске спасали пса, угодившего в яму с битумом
Собаку, увязшую в луже битума, заметили жители Ульяновска на улице Новосельдинская в Ленинском районе города. Пес метался, пытаясь освободиться, и все больше увязал в вязком веществе. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей поисково-спасательной службы "Управление гражданской защиты Ульяновска".
Спасатели вытащили пса из лужи битумаФото: ГУ МЧС России по Ульяновской области
Сотрудники организации сумели вытащить собаку из лужи, провести первоначальную ее очистку от битума. Для дальнейшей реабилитации пса отвезли в приют для животных "Подарок судьбы", где пройдет полная его очистка от вяжущего вещества, лечение, реабилитация и дальнейшая социализация бездомного четвероногого.
ИСТОЧНИК KP.RU