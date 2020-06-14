В Ульяновске спасали пса, угодившего в яму с битумом

14 Июнь 2020 2020-06-14T12:34:16+03:00

Собаку увезли в приют для животных для дальнейшей реабилитации

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Собаку, увязшую в луже битума, заметили жители Ульяновска на улице Новосельдинская в Ленинском районе города. Пес метался, пытаясь освободиться, и все больше увязал в вязком веществе. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей поисково-спасательной службы "Управление гражданской защиты Ульяновска".

Спасатели вытащили пса из лужи битумаФото: ГУ МЧС России по Ульяновской области

Сотрудники организации сумели вытащить собаку из лужи, провести первоначальную ее очистку от битума. Для дальнейшей реабилитации пса отвезли в приют для животных "Подарок судьбы", где пройдет полная его очистка от вяжущего вещества, лечение, реабилитация и дальнейшая социализация бездомного четвероногого.

ИСТОЧНИК KP.RU