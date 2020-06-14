В Татарстане произошло смертельное ДТП

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:11:42+03:00

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Иномарка "Ниссан Кашкай", в которой находился один водитель, вчера, 13 июня, на скорости на глазах многочисленных свидетелей вылетел на встречку, и после этого выехал в кювет, где и перевернулся. Когда к автомобилю подбежали очевидцы, чтобы оказать помощь автолюбителю, то он уже скончался.

Произошло все это возле деревни Сахаровка в 19.20. Водитель - житель Казани, возвращался домой от родственников. Они прибыли на место аварии, и рассказали сотрудникам Госавтоинспекции, что погибший страдал от сердечного заболевания.

- Вероятно, гибель водителя произошла по естественным причинам, во время движения иномарки, а затем неуправляемый автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, - сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах. - Точную причину гибели мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU