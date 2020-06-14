В Татарстане в аварии погиб водитель молоковоза

14 Июнь 2020 2020-06-14T10:22:19+03:00

Автомобиль перевернулся и упал в кювет

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Свидетелями страшной аварии 13 июня в 4.35 стали жители деревни Ялкына в Алексеевском районе республики. Водитель молоковоза на скорости не справился с управлением и вылетел в кювет.

Там его автомобиль перевернулся, пролетев несколько десятков метров по склону вниз, и остановился, приземлившись на кабину.

Травмы, которые получил водитель молоковоза, оказались смертельными, он скончался на месте происшествия.

- Возбуждено уголовное дело по факту "Нарушения правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU