В Татарстане в аварии погиб водитель молоковоза
Свидетелями страшной аварии 13 июня в 4.35 стали жители деревни Ялкына в Алексеевском районе республики. Водитель молоковоза на скорости не справился с управлением и вылетел в кювет.
Там его автомобиль перевернулся, пролетев несколько десятков метров по склону вниз, и остановился, приземлившись на кабину.
Травмы, которые получил водитель молоковоза, оказались смертельными, он скончался на месте происшествия.
- Возбуждено уголовное дело по факту "Нарушения правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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