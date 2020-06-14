2020-06-14T09:51:25+03:00
Происшествия

В Татарстане легковушка устроила аварию с КАМАЗом, ее водитель погиб

После столкновения грузовик вылетел в глубокий кювет
Лика ИСАЕВА
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Все, что осталось от "десятки"Все, что осталось от "десятки"Фото: МВД по РТ
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 июня в 12.00 в Высокогорском районе республики. На 23-километре автодороги Каменка-Дубъязы-Большая Атня водитель отечественной легковушки ВАЗ-2110 превысил безопасную скорость и вылетел на встречку, где врезался в КАМАЗ. После столкновения грузовик вылетел в глубокий кювет, водитель не пострадал.

КАМАЗ вылетел в глубокий кювет Фото: МВД по РТ

КАМАЗ вылетел в глубокий кюветФото: МВД по РТ

Смертельные травмы получил и скончался на месте ДТП 48-летний водитель "десятки", житель Марий Эл, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана. Автомашина превратилась в груду искореженного металла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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