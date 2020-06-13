2020-06-13T17:29:39+03:00
Общество

В Казани ликвидировали пожар на газораспределительной станции

В результате ЧП пострадали два человека, еще один - скончался [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС ТатарстанаФото: пресс-служба МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

В 16.08 в субботу, 13 июня, в Казани ликвидировали пожар на газораспределительной станции на улице Северо-Западная. Напомним, накануне в 22.00 там взорвалась цистерна с газом, после чего начался пожар, который удалось локализовать лишь в 14.00 следующего дня.

На месте работали 199 сотрудников МЧС и 58 единиц техники. Также было задействовано одно беспилотное воздушное судно. Создавались 2 боевых участка, работали 4 лафетных ствола на охлаждение горящей и соседних емкостей.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

В результате ЧП пострадали двое рабочих - их спасатели вытаскивали из-под завалов. Сейчас жизни мужчин ничего не угрожает. Еще один человек погиб на месте.

Ранее СУ СКР Татарстана возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани ликвидировали пожар на газораспределительной станции
В Казани нашли тело пропавшего Низама Гимадеева
У Императорского моста в Ульяновске едва не утонул ребенок
В Казани девушка-водитель превысила скорость более чем на 80 км/ч и сняла это на видео
В Марий Эл скончался 18-ый пациент с коронавирусом
В Зеленодольске пропал 11-летний ребенок
На защиту детских лагерей от коронавируса в Чувашии потратят порядка 26 миллионов рублей
В Казани пропал 74-летний пенсионер, который отправился не рыбалку
В Казани до сих пор не потушили пожар на газораспределительной станции
Президент Татарстана вручил государственные награды
Отдала все сбережения и набрала кредитов: Жительница Чувашии перевела мошенникам более миллиона рублей
Лучший бомбардир "Нефтехимика" заинтересовал клуб Премьер-Лиги
Ульяновск почти на четверть готов к отопительному сезону
ВТБ: объем сделок рефинансирования ипотеки вырос в пять раз