13 Июнь 2020 2020-06-13T17:29:39+03:00

В результате ЧП пострадали два человека, еще один - скончался [фото]

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В 16.08 в субботу, 13 июня, в Казани ликвидировали пожар на газораспределительной станции на улице Северо-Западная. Напомним, накануне в 22.00 там взорвалась цистерна с газом, после чего начался пожар, который удалось локализовать лишь в 14.00 следующего дня.

На месте работали 199 сотрудников МЧС и 58 единиц техники. Также было задействовано одно беспилотное воздушное судно. Создавались 2 боевых участка, работали 4 лафетных ствола на охлаждение горящей и соседних емкостей.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

В результате ЧП пострадали двое рабочих - их спасатели вытаскивали из-под завалов. Сейчас жизни мужчин ничего не угрожает. Еще один человек погиб на месте.

Ранее СУ СКР Татарстана возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах".

ИСТОЧНИК KP.RU