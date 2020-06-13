2020-06-13T18:36:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Чувашии перевалило за две тысячи

Число выявленных случаев заражения в регионе подходит к четырем тысячам
Алина ГАБДУЛИНА
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В республике свободны 120 коек для лечения больных с COVID-19.В республике свободны 120 коек для лечения больных с COVID-19.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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С начала пандемии в Чувашии выявили 3956 случаев коронавируса. На данный момент 2105 зараженных уже выздоровели. 1014 переболевших лечились дома с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни.

Отметим, что зафиксированы в республике и летальные случаи. Так, скончалось 18 человек, которым ранее был диагностирован коронавирус.

По последним данным местного Минздрава, в республике развернуто 1613 коек для лечения больных с COVID-19. Свободных коек сейчас 120.

Всего же с начала пандемии в Чувашии сделали более 76,9 тысяч тестов на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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