2020-06-13T19:24:12+03:00
Происшествия

Жительница Чувашии лишилась более 800 тысяч рублей, когда попыталась вылечить мужа с помощью “экстрасенсов”

Еще 35 тысяч рублей она отдала мошенникам, пытаясь вернуть свои деньги
Алина ГАБДУЛИНА
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Год "экстрасенсы" проводили различные обряды, постоянно интересовались здоровьем мужа, высылали амулеты.Год "экстрасенсы" проводили различные обряды, постоянно интересовались здоровьем мужа, высылали амулеты.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В пятницу, 12 июня, в полицию обратилась 65-летняя жительница Чувашии. Женщина стала жертвой мошенников, которых считала экстрасенсами, способными помочь ее больному мужу.

Оказалось, что еще в 2017 года она увидела по телевизору передачу, в которой экстрасенс говорила, что может лечить людей. Женщина позвонила по указанному номеру и рассказала, что ее супруг болен.

- «Экстрасенсы» в течение года проводили различные обряды, постоянно интересовались здоровьем мужа, высылали амулеты и исправно получали за свои услуги деньги – всего порядка 800 тысяч рублей. Но все это не помогло – супруг скончался в 2018 году, - отмечают в пресс-службе регионального МВД.- «Экстрасенсы» пообещали вернуть потраченные деньги, но для этого попросили оплатить госпошлину.

Женщина оплатила “госпошлину”, а потом еще и “комиссию” - в общем 35 тысяч рублей. Однако деньги ей никто так и не вернул.

Сейчас полицейские устанавливают личности мошенников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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