В Казани девушка-водитель превысила скорость более чем на 80 км/ч и сняла это на видео

13 Июнь 2020 2020-06-13T14:11:36+03:00

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19-летняя жительница Казани на “Мерседесе” превысила скорость более чем на 80 километров в час Свое нарушение девушка снимала на видео, а после опубликовала в социальных сетях. Однако ролик заметили не только ее подписчики, но и правоохранители

- Был обнаружен видеоролик, на котором водитель автомобиля «Мерседес» двигается по улице Ершова со стороны улицы Карла Маркса с превышением установленной скорости. Действия водителя создавали угрозу другим участникам дорожного движения, - сообщают в пресс-службе МВД Татарстана. - В ходе проверки была изучена видеозапись, проведены розыскные мероприятия. Установлена дата и время совершения административных правонарушений, а также водитель автомобиля.

В отношении девушки составлены сразу несколько административных протоколов: Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 км/ч», «Опасное вождение» и «Выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения».

ИСТОЧНИК KP.RU