В Марий Эл скончался 18-ый пациент с коронавирусом
С начала пандемии в Марий Эл выявили 2331 случай коронавируса. На данный момент 2087 зараженных выздоровели, 18 - скончались.
Последней жертвой COVID-19 стал мужчина с тяжелой неинфекционной патологией, на фоне которой получили развитие осложнения. Он умер накануне.
По данным местного Минздрава в инфекционных стационарах республики с коронавирусом и подозрением на него находятся 593 человека. В тяжелом состоянии – 137 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 449, легкой степени тяжести – 7. На искусственной вентиляции легких - 14. В кислородной поддержке нуждаются 208.
Ранее Роспотребнадзор региона отмечал, что в легкой форме инфекция отмечена в 46,7% случаев, в средней – в 24,3% и в тяжелой – в 6,4%. Без симптомов болезнь перенесли 22,6% инфицированных.
ИСТОЧНИК KP.RU