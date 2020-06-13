2020-06-13T13:20:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл скончался 18-ый пациент с коронавирусом

С начала пандемии в республике заразился 2331 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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Последней жертвой COVID-19 стал мужчина с тяжелой неинфекционной патологией.Последней жертвой COVID-19 стал мужчина с тяжелой неинфекционной патологией.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С начала пандемии в Марий Эл выявили 2331 случай коронавируса. На данный момент 2087 зараженных выздоровели, 18 - скончались.

Последней жертвой COVID-19 стал мужчина с тяжелой неинфекционной патологией, на фоне которой получили развитие осложнения. Он умер накануне.

По данным местного Минздрава в инфекционных стационарах республики с коронавирусом и подозрением на него находятся 593 человека. В тяжелом состоянии – 137 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 449, легкой степени тяжести – 7. На искусственной вентиляции легких - 14. В кислородной поддержке нуждаются 208.

Ранее Роспотребнадзор региона отмечал, что в легкой форме инфекция отмечена в 46,7% случаев, в средней – в 24,3% и в тяжелой – в 6,4%. Без симптомов болезнь перенесли 22,6% инфицированных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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