2020-06-13T16:29:16+03:00
Происшествия

В Казани нашли тело пропавшего Низама Гимадеева

О судьбе 75-летнего мужчины не было ничего известно с 11 июня
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Казани завершились поиски 75-летнего Низама Гимадеева, который 11 июня отправился на рыбалку и пропал. Напомним, родные пенсионера обратились за помощью в его поисках к полицейским и сотрудникам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Именно последние сегодня, 13 июня, сообщили, что найдено тело мужчины. Им оказался пропавший Низам Гарафеевич. Что с ним произошло, уточняется.

Напомним, что в Татарстане до сих пор ищут 11-летнего Константина Абросимова из Зеленодольска, 75-летнего Сергея Климанова из Бугульмы, 51-летнюю Гузель Латыпову из Зеленодольска, 40-летнего Роберта Гараева из Нижнекамска, 73-летнего Владимира Реддера из Набережных Челнов, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево Агрызского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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