У Императорского моста в Ульяновске едва не утонул ребенок

13 Июнь 2020 2020-06-13T15:42:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 12 июня, у Императорского моста в Ульяновске едва не утонула 4-летняя девочка. Инцидент произошел в 19.36 на спуске Степана Разина, сообщает пресс-служба МЧС области. Ребенка в непредусмотренном для купания месте заметили местные жители. Один из них помог девочке выбраться на берег и передал прибывшим на место медикам.

Причины произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU