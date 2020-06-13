У Императорского моста в Ульяновске едва не утонул ребенок
4-летнюю девочку из Волги вытащили местные жители
Фото: pixabay.com
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В пятницу, 12 июня, у Императорского моста в Ульяновске едва не утонула 4-летняя девочка. Инцидент произошел в 19.36 на спуске Степана Разина, сообщает пресс-служба МЧС области. Ребенка в непредусмотренном для купания месте заметили местные жители. Один из них помог девочке выбраться на берег и передал прибывшим на место медикам.
Причины произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU