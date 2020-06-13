2020-06-13T11:25:34+03:00
Общество

На защиту детских лагерей от коронавируса в Чувашии потратят порядка 26 миллионов рублей

Деньги будут выделены из резервного фонда республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Средства распределят между собой Минспорта и Минобразования региона.Средства распределят между собой Минспорта и Минобразования региона.Фото: Валерий РОМАНОВ
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Стало известно, что детские лагеря и оздоровительных организации Чувашии собираются защитить от коронавируса. На это из резервного фонда республики выделят порядка 26 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал врио главы региона Олег Николаев.

Деньги распределят между собой Минспорта (5,1 миллиона рублей) и Минобразования (21,4 миллиона рублей) Чувашии. Последнее ведомство, в свою очередь, поделит деньги между районами и городами республики (14,8 миллионов рублей) и юридическими лицами (6,6 миллионов рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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