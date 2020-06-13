На защиту детских лагерей от коронавируса в Чувашии потратят порядка 26 миллионов рублей

13 Июнь 2020 2020-06-13T11:25:34+03:00

Средства распределят между собой Минспорта и Минобразования региона. Фото: Валерий РОМАНОВ

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что детские лагеря и оздоровительных организации Чувашии собираются защитить от коронавируса. На это из резервного фонда республики выделят порядка 26 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал врио главы региона Олег Николаев.

Деньги распределят между собой Минспорта (5,1 миллиона рублей) и Минобразования (21,4 миллиона рублей) Чувашии. Последнее ведомство, в свою очередь, поделит деньги между районами и городами республики (14,8 миллионов рублей) и юридическими лицами (6,6 миллионов рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU