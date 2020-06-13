2020-06-13T12:23:27+03:00
Происшествия

В Зеленодольске пропал 11-летний ребенок

О судьбе Константина Абросимова ничего не известно с 12 мая
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Татарстане начались активные поиски 11-летнего Константина Абросимова из Зеленодольска. Мальчик пропал в субботу, 12 июня. Его всю ночь искали полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", но ребенок до сих пор не найден.

Известно, что Константин ростом около 140-150 сантиметров имеет худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем была голубая футболка, пятнистые (зеленый и хаки) брюки и сине-фиолетовые кроссовки.

Просим всех, кто видел Константина Абросимова, незамедлительно сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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