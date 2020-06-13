В Казани пропал 74-летний пенсионер, который отправился не рыбалку
В Казани начались активные поиски 74-летнего Низама Гимадеева. В четверг, 11 июля, пенсионер отправился на рыбалку и пропал. Родные отмечают, что он нуждается в медицинской помощи.
Известно, что Низам Гарафеевич ростом около 164 сантиметров имеет плотное телосложение, седые короткие волосы и зеленые глаза. На момент пропажи на нем была зеленая куртка со вставками, темная футболка, синие брюки, коричневые сапоги и бежевая панама. При себе у пенсионера была складная лодка, бордовый рюкзак и рыболовные снасти.
Просим всех, кто видел Низама Гимадеева, незамедлительно сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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