2020-06-13T10:28:45+03:00
Происшествия

В Казани пропал 74-летний пенсионер, который отправился не рыбалку

Низам Гимадеев нуждается в медицинской помощи
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Казани начались активные поиски 74-летнего Низама Гимадеева. В четверг, 11 июля, пенсионер отправился на рыбалку и пропал. Родные отмечают, что он нуждается в медицинской помощи.

Известно, что Низам Гарафеевич ростом около 164 сантиметров имеет плотное телосложение, седые короткие волосы и зеленые глаза. На момент пропажи на нем была зеленая куртка со вставками, темная футболка, синие брюки, коричневые сапоги и бежевая панама. При себе у пенсионера была складная лодка, бордовый рюкзак и рыболовные снасти.

Просим всех, кто видел Низама Гимадеева, незамедлительно сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На защиту детских лагерей от коронавируса в Чувашии потратят порядка 26 миллионов рублей
В Казани пропал 74-летний пенсионер, который отправился не рыбалку
В Казани до сих пор не потушили пожар на газораспределительной станции
Президент Татарстана вручил государственные награды
Отдала все сбережения и набрала кредитов: Жительница Чувашии перевела мошенникам более миллиона рублей
Лучший бомбардир "Нефтехимика" заинтересовал клуб Премьер-Лиги
Ульяновск почти на четверть готов к отопительному сезону
ВТБ: объем сделок рефинансирования ипотеки вырос в пять раз
Где ты находишься и зачем сняла деньги? у девушки украли кошелек со всеми картами и пин-кодами от них
"Наша страна опирается на богатейшую историю, наполненную победами и свершениями": Президент Татарстана поздравил жителей республики с Днем России
Пассажиры казанского метрополитена смогут услышать стихи о России
"Праздник стал символом национального единства": Мэр Казани поздравил горожан с Днем России
ВТБ помогает восстанавливать леса России
"Рубин" хочет подписать одного из лучших форвардов Премьер-Лиги
В Татарстане кинологи УФСИН отдают служебную собаку
В Йошкар-Оле разыскивают лжебанкира, похитившего миллион рублей
17 июня в Казань назначен вывозной рейс из Бишкека
В Ульяновске временно перестанет ездить “кольцевой” троллейбус
С 15 июня МФЦ Татарстана начнут работать в обычном режиме
В Йошкар-Оле на две недели перекроют движение на перекрестке центральных улиц
В Татарстане похитили 25 миллионов рублей, которые выделили на ремонт детской поликлиники
В Чебоксарах во время пожара погибли супруги-пенсионеры
Дождь, гроза и до 25 градусов тепла: Прогноз погоды в Казани на 12 июня
Новым начальником таможни Татарстана назначили Марата Гараева
В Ульяновской области в ДТП с легковушками погибли три человека
Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Республику Алтай посетил панорамный парк «Гора Тугая»
В Ульяновской области на трассе столкнулись два “ВАЗа”: один человек скончался
Самый дорогой экс-игрок «Рубина» перешел в бразильский «Жувентуде»