В Казани до сих пор не потушили пожар на газораспределительной станции

13 Июнь 2020 2020-06-13T10:00:57+03:00

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Около 22.00 в пятницу, 12 июня, на улице Северо-Западная в Казани взорвалась цистерна с газом на одной из газораспределительных станций. После начался пожар, который не потушен до сих пор.

- На данный момент проводится перекачка газа в резервную емкость. Сейчас персоналом объекта разрабатывается технологическая схема отглушки манометрических сборов. После проведения всех работ пожар будет локализован, - прокомментировал ситуацию заместитель начальника Главного управления МЧС региона (по ГПС) Константин Чанышев.

Ранее на место происшествия было привлечено 199 человек и 58 единиц техники, из которых от МЧС России 116 человек и 32 единицы техники, от РСЧС. Кроме того, задействовалось одно беспилотное воздушное судно. Создавались 2 боевых участка, работали 4 лафетных ствола на охлаждение горящей и соседних емкостей.

Напомним, по предварительным данным, в результате ЧП пострадали двое рабочих, еще один - скончался. СУ СКР Татарстана уже возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах".

- В настоящее время на месте находятся следователи и следователи-криминалисты, которые после локализации пожара приступят к осмотру. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, которые позволят установить причину произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СКР республики.

ИСТОЧНИК KP.RU