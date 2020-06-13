В Казани до сих пор не потушили пожар на газораспределительной станции
Около 22.00 в пятницу, 12 июня, на улице Северо-Западная в Казани взорвалась цистерна с газом на одной из газораспределительных станций. После начался пожар, который не потушен до сих пор.
- На данный момент проводится перекачка газа в резервную емкость. Сейчас персоналом объекта разрабатывается технологическая схема отглушки манометрических сборов. После проведения всех работ пожар будет локализован, - прокомментировал ситуацию заместитель начальника Главного управления МЧС региона (по ГПС) Константин Чанышев.
Ранее на место происшествия было привлечено 199 человек и 58 единиц техники, из которых от МЧС России 116 человек и 32 единицы техники, от РСЧС. Кроме того, задействовалось одно беспилотное воздушное судно. Создавались 2 боевых участка, работали 4 лафетных ствола на охлаждение горящей и соседних емкостей.
Напомним, по предварительным данным, в результате ЧП пострадали двое рабочих, еще один - скончался. СУ СКР Татарстана уже возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах".
- В настоящее время на месте находятся следователи и следователи-криминалисты, которые после локализации пожара приступят к осмотру. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, которые позволят установить причину произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СКР республики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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