Президент Татарстана вручил государственные награды

12 Июнь 2020 2020-06-12T18:00:25+03:00

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Государственные награды Российской Федерации и республики Татарстан вручил сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов наиболее отличившимся татарстанцам. Мероприятие приурочили ко Дню России.

- Символично, что именно в этот день вы получаете заслуженные награды Российской Федерации и Республики Татарстан. Перемены в экономике и социальной сфере, успешное преодоление вызовов, связанных с распространением коронавирусной инфекции, укрепление могущества страны являются предметом гордости и уверенности в завтрашнем дне, обеспечивают авторитет Российской Федерации. Сильной Россию делают сильные регионы - такие, как Татарстан, отмечающий в этом году свое 100-летие. Благодаря созидательному труду многих поколений, поддержке федерального центра и нашего национального лидера – Владимира Владимировича Путина, республика сегодня является передовым, опорным регионом России, - заявил Минниханов.

Рустам Минниханов напомнил, что в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне мы отдаем дань уважения и приносим слова глубокой благодарности всем, кто внес свой вклад в общую победу. Сегодня награжден (посмертно) Орденом Славы III степени старший сержант, участник Великой Отечественной войны Гареев Лукман Галимович - механик-водитель 106 отдельного артиллерийского батальона 3 гвардейского механизированного корпуса, уроженец Мензелинского района. (Удостоверение к награде было вручено дочери - Нуруллиной Нурмине Лукмановне).

- Татарстан последовательно поддерживает курс на улучшение жизни граждан, строительство сильной России. В республике открываются новые производства, активно развиваются наука и образование, культура, вводятся в строй новые социально-культурные объекты, качественное жилье. Сегодня в этом зале мы чествуем заслуженных работников нефтяной промышленности, отраслей образования, строительства, культуры. Среди награждаемых Пивсаев Виктор Иванович - старший мастер государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства», он готовил наших ребят к участию в 45-ом мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлд Скиллз». Виктору Ивановичу присвоено звание «Заслуженный мастер по профессиональному мастерству Российской Федерации.

Орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан награждены генеральный директор Казанского Гипронииавиапром Тихомиров Борис Иванович, а также певец, народный артист Татарстана, заслуженный артист России, художественный руководитель молодежного центра «Салават» Салават Фатхутдинов.

- Мы гордимся всеми вами, - сказал Рустам Минниханов, обращаясь к участникам церемонии. – Хочу поздравить всех с заслуженными наградами, поблагодарить за вклад в развитие родной республики и Российской Федерации, пожелать крепкого здоровья, новых свершений в труде и творчестве, благополучия и счастья. Уверен, эти награды станут серьезным стимулом для вашей дальнейшей работы.

Всего государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан получили 19 татарстанцев.

ИСТОЧНИК KP.RU