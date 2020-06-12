2020-06-12T14:02:00+03:00
Общество

Где ты находишься и зачем сняла деньги? у девушки украли кошелек со всеми картами и пин-кодами от них

Обнаружить пропажу помог отец, позвонивший дочери посреди ночи
Владимир КРУПСКИЙ
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Злоумышленника задержали.Злоумышленника задержали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В полицию обратилась 18-летняя жительница поселка Пригородный Ульяновска. Она сообщила, что у нее украли кошелек. Девушка рассказала, что ночью ей домой позвонил отец и поинтересовался, где она находится и зачем сняла деньги с банковской карты. Потерпевшая посмотрела в сумку и обнаружила, что у нее пропал кошелек, в котором находились банковские карты, пин-коды от них и деньги в сумме 1500 рублей.

В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий полицейские по подозрению в совершении данного преступления задержали ранее судимого 34-летнего безработного мужчину.

Злоумышленник пояснил, что проходя мимо одной из квартир, он обнаружил, что входная дверь открыта, увидев в прихожей дамскую сумку, похитил из нее кошелек. Приехав в областной центр на такси, он снял в одном из банкоматов денежные средства в сумме 12 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Где ты находишься и зачем сняла деньги? у девушки украли кошелек со всеми картами и пин-кодами от них
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