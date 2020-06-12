2020-06-12T17:35:09+03:00
Общество

Отдала все сбережения и набрала кредитов: Жительница Чувашии перевела мошенникам более миллиона рублей

Аферисты представились сотрудниками банка
Владимир КРУПСКИЙ
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Пока злоумышленников не нашли.Пока злоумышленников не нашли.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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33-летняя жительница Чебоксар стала жертвой мошенников, потеряв более миллиона рублей. По словам потерпевшей, на ее сотовый телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что ее личный кабинет взломан, и кто-то попытался похитить с ее счета деньги. Для того, чтобы его «обезопасить», «банкир» попросил перевести все деньги на «специальный» счет. Женщина перечислила порядка 650 тысяч рублей на продиктованный незнакомцем номер.

Затем горожанке сообщили, что на ее имя в различных банках оформлены кредиты. Для их скорейшего погашения женщина под диктовку через телефон получила займы на сумму около 600 тысяч рублей и также перевела все деньги на счет преступников. Таким образом, общий ущерб составил 1.248.000 рублей. Звонивший обещал на следующий день «закрыть» все кредиты и выпустить новую карт.

Потерпевшая поняла, что ее обманули, и не дождавшись наступления утра, в первом часу ночи 11 июня обратилась в полицию. В настоящее время устанавливаются личности злоумышленников.

- Работники банков никогда не запрашивают реквизиты карты, пароли, поступающие в смс-сообщениях и другие персональные данные. Подобные вопросы задают только мошенники! Для уточнения вопросов по карте, свяжитесь с вашим банком по телефону, указанному на ее обратной стороне, - прокомментировал член Общественного совета при МВД по Чувашской Республике Владимир Царев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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